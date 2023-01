L’incidente è avvenuto questa mattina prima dell’alba sull’Asse mediano, a Cagliari. Un’auto si è schiantata contro il guardrail e i due giovani, entrambi di 19 anni, hanno riportato gravissime lesioni e ferite.

Immediato l’intervento del 118, che ha trasportato i due giovani in codice rosso al Brotzu. Le loro condizioni sarebbero critiche.

Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi. In corso gli accertamenti per capire le dinamiche del grave schianto, avvenuto all’altezza dello svincolo per via Cadello, in uscita dalla città.

Da quanto si apprende, il conducente potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa dell’alta velocità.

