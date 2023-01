Una bomba carta di fattura artigianale è stata posizionata sul davanzale di una camera da letto di una villetta e fatta esplodere. Un boato ha svegliato tanti nella notte a San Teodoro.

L’abitazione, di proprietà di una coppia bergamasca, in questo periodo fortunatamente non è abitata. L’ordigno ha completamente distrutto le imposte in legno e gli infissi della stanza.

I vicini di casa hanno avvertito all’alba i carabinieri, che sono intervenuti per i rilievi.

