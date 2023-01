Per circostanze ancora da chiarire, ad Alghero, una donna è andata a schiantarsi contro un muro di recinzione per poi ribaltarsi, dopo essere uscita di strada.

L’incidente è accaduto alle porte della cittadina. La conducente è rimasta ferita: ora si trova ricoverata in ospedale.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Alghero, assieme alle forze dell’ordine, per la messa in sicurezza e per i rilievi utili a chiarire le cause dell’accaduto.

