Un sabato denso di emozioni per Claudio Ranieri, alla prima gara in panchina nella sfida tra Cagliari e Como. Il tecnico romano si è sciolto in lacrime appena è partito il coro dei tifosi che omaggiava il suo ritorno.

Difficile trattenere i sentimenti che nutre da oltre trent’anni per Cagliari e i sardi. A tal punto che nel post gara si è intrattenuto coi tifosi rimasti ad attendere l’uscita dei rossoblù, ricevendo ulteriore affetto.