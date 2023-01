Ultima tappa del tour in Sardegna di Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Partito Democratico, è stata Cagliari. In una delle sale del T Hotel, il presidente dell’Emilia Romagna ha potuto registrare il sostegno di buona parte delle correnti del partito.

“La Sardegna può diventare un modello nazionale di buon governo e buona politica” ha spiegato ai presenti. “Dobbiamo però tornare tra la gente. Ci siamo ritratti per anni nei palazzi, abbiamo perso il contatto. Ora dobbiamo far tornare la fiducia nel nostro partito”.

E ai nostri microfoni aggiunge: “Possiamo aprire la strada ad una nuova fase. Il gruppo dirigente sardo, con le elezioni regionali alle porte, può costruire un percorso importante, che porti la Sardegna a diventare un modello. Si riparta dai territori, dal coinvolgimento dei sardi nelle scelte della vita pubblica. Bisogna includere e non escludere”.

Infine un pensierino sugli alleati. “Anche il Movimento 5 Stelle può essere un alleato. Qui, come altrove. Però si facciano sui programmi. Qual è il loro progetto per la Sardegna? Per esempio sulla sanità pubblica, sulla continuità territoriale, sulle infrastrutture. Prima di tutto viene l’idea di quale Sardegna, poi pensiamo alle alleanze”.

