Momenti di grande tensione ieri notte a Quartu. Un uomo, a seguito di una brusca lite, è stato accoltellato più volte. Il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine ha permesso che la vittima venisse trasportata urgentemente in ospedale. Non è un pericolo di vita.

Gli agenti stanno operando i rilievi, sia per capire le cause di quanto accaduto, sia per rintracciare l’aggressore.

