Si apre una crepa a Cabras tra il comune e la Fondazione Mont’e Prama. Lo strappo è partito dal “no” del sindaco Andrea Abis al bilancio dell’ente, presentato nei giorni scorsi.

Abis si è opposto in solitaria al documento votato positivamente dal presidente della Fondazione Anthony Muroni e dal cda formato da Paolo Fresu, Patricia Olivo, Efisio Trincas e Graziella Pinna.

“Devo tutelare gli interessi della mia comunità” ha spiegato. “Allo stato attuale non condivido la decisione amministrativa della Fondazione e ho validi motivi in mano per non condividerla”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it