Non un buon inizio per la ballerina Eleonora Cabras nel programma Amici. La ragazza di Sorso ha debuttato con un passo a due che ha convinto in parte le opinioni dei giudici Garrison, Federico Leli e Irma di Paola.

Quando Maria De Filippi ha svelato la classifica della classe di ballo, la Cabras ha dovuto buttar giù il boccone amaro dell’ultimo posto.

Sicuramente pesa la poca conoscenza che i maestri hanno di lei rispetto ai colleghi presenti nella scuola già da diversi mesi.

