La Dinamo Sassari infila la seconda vittoria consecutiva in campionato e ora “vede” molto bene i playoff. Brindisi è regolata per 111-93 grazie ad un terzo quarto straripante per i sassaresi, con la bellezza di trentasette punti segnati in dieci minuti.

Micidiali Jones, Kruslin e Bendzius dalla lunga distanza, mentre il rientro di Gentile permette di rivedere tanto bel basket.

Apprensione a fine match per Robinson e Diop: i due sono usciti dal campo infortunati, da valutare le loro condizioni.

