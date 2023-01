Un gruppo di ragazzini si è reso protagonista, nella serata di sabato 14 gennaio, di un pericoloso “passatempo”. Si sono ritrovati alla stazione di Decimomannu, attorno alle 19,30, per attraversare i binari mentre era in arrivo un treno.

A segnalare il fatto un viaggiatore che attendeva il treno delle ore 19,40 diretto a Oristano e che ha ripreso tutto con il suo smartphone.

Non è la prima volta che succede. Sono diversi i casi di persone che, per non utilizzare il sottopassaggio, oltrepassano le barriere di protezione tra i binari per “fare prima”. Ma in questo caso, si tratta di una sorta di “sfida” tra giovani imprudenti che hanno quasi rischiato la vita.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it