Si chiude l’inchiesta per abusi sessuali su una bambina. La Procura di Oristano chiede il rinvio a giudizio per Antonino Demelas, il 70enne di Mogorella finito in carcere nella primavera scorsa per aver abusato di due minorenni.

L’indagine era nata da quella aperta dalla stessa Procura per l’omicidio di Marina Castangia, 60 anni di Cabras, scomparsa nel giugno 2021 e all’epoca compagna dell’ex cuoco. Secondo gli investigatori, infatti la donna potrebbe aver scoperto le attenzioni morbose del compagno verso la bimba. E questa sarebbe anche la ragione di svariati litigi tra i due, fino alla conclusione tragica.

Dalle intercettazioni ambientali in auto e nella casa sono emersi gli abusi minori che hanno portato all’arresto di Demelas, difeso dall’ avvocato Mario Gusi.

