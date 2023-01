Perquisite questa mattina le case a Monti e Olbia di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, la coppia indagata dalla Procura di Tempio Pausania per la scomparsa di Rosa Bechere, la 60enne sparita nel nulla dal 26 novembre scorso.

I carabinieri hanno portato via documenti, oggetti vari e farmaci, soprattutto dalla casa di Olbia.

Gravi le ipotesi di reato contestate ai due ex vicini di casa: omicidio, occultamento di cadavere, rapina e e lesioni. Secondo gli inquirenti, che non hanno ancora trovato il corpo della vittima 60enne, il movente del presunto delitto sarebbe di carattere economico: la donna sarebbe stata uccisRa per appropriarsi delle carte postali su cui riceveva il reddito di cittadinanza e di pochi risparmi.

Il nuovo sopralluogo è stato eseguito in seguito agli accertamenti tecnici dei Ris di venerdì e sabato scorsi nei due appartamenti.

Quello di Monti è una casa disabitata, mentre in quello di Olbia Meloni e Beccu vivevano fino alla settimana scorsa, quando la Procura ha messo i sigilli alle due abitazioni degli indagati e quella di via Petta dove abitava Rosa Bechere.

Durante la perquisizione era presente anche la coppia con il loro avvocato difendore, Gampaolo Murrighile: “I miei assistiti si dichiarano del tutto estranei ai fatti contestati, e aspettano di poter parlare con il pm per poter chiarire la loro posizione”, avrebbe detto all’Ansa. “Paradossalmente sono accusate di crimini gravissimi proprio le due persone che più sono state da sempre vicine e solidali con la donna scomparsa”.

L’interrogatorio con il pm Daniele Rosa è stato fissato per giovedì.

Nel frattempo il compagno della donna scomparsa, Davide Iannelli, che si trova in carcere a Bancali per l’omicidio di Tony Cozzolino, bruciato vivo in via Petta nel marzo 2022, ha accusato dei malori e i suoi avvocati, avvocati Abele e Cristina Cherchi, hanno chiesto una perizia e assistenza medica urgente. L’uomo sarebbe caduto in una forte depressione da quando la compagna è scomparsa e la sua condizione si è aggravata quando ha saputo dell’inchiesta per la sua presunta morte.

