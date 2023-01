Prosegue l’attività degli uffici di Ares Sardegna per dare risposte ai bisogni di salute dei cittadini attraverso la nomina di professionisti in grado di garantire l’assistenza sanitaria e, in particolare, pediatrica sul territorio.

Soddisfazione da parte della direzione di Ares e dell’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, per l’assegnazione in questi giorni, dopo una ricerca iniziata diversi mesi fa, degli incarichi provvisori a due pediatri di libera scelta che hanno accettato l’incarico.

Si tratta di due professioniste neo specializzate: la dottoressa Giua Marassi Maria Lucrezia, che sostituirà la dottoressa Vardeu M. Francesca a partire dal 23 gennaio 2023, nell’ambulatorio in via Renzo Frau 10, a Cagliari, e la dottoressa Marongiu Antonella, che sostituirà la dottoressa Anedda Elisabetta dal 1° febbraio 2023 nell’ambulatorio in via del Seminario, sempre a Cagliari.

