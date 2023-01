Un segugio maremmano è rimasto incastrato fra le rocce nelle campagne di Sant’Antonio di Gallura. È stato salvato dai Vigili del fuoco di Arzachena.

L’animale era scivolato in uno strettissmo anfratto nella zona di Capruleddu. I Vigili del Fuoco, chiamati in soccorso dal proprietario del cane, sono riusciti a liberarlo dopo tre ore di lavoro. Agendo in maniera delicata per evitare di causare lesioni al segugio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it