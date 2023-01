Volano gli stracci a Cabras e nella guerra tra il sindaco Andrea Abis e la Fondazione Mont’e Prama si inserisce anche il Consiglio Comunale. Il Pd, con la sua consigliera Alessandra Lochi, ha chiesto le dimissioni del primo cittadino dal cda dell’ente.

Il caso era scoppiato nello scorso weekend quando Abis si era opposto all’approvazione del bilancio della Fondazione. Tra le motivazioni, il mancato invio preventivo dello stesso bilancio e la lettura, sembra, di elementi in grado di mettere in difficoltà sia i conti del comune di Cabras che quelli della stessa fondazione.

La Fondazione con un comunicato aveva smentito le paure di Abis, ma anzi aveva rilanciato. Accusandolo, di fatto, di voler pretendere per il comune pagamento non dovuti e di scaricarne altri oneri economici (come il pagamento dell’aggio dovuto alla Coop Penisola del Sinis).

Tra i due litiganti si è inserito il Pd cabrarese chiedendo le dimissioni del sindaco dal cda. “Assistiamo con sdegno e costernazione all’avvilente teatrino mediatico a cui, nelle ultime ore, ci hanno costretti il sindaco di Cabras e il presidente della Fondazione Mont’e Prama” ha attaccato la consigliera Lochi.

E aggiunto: “È chiaro ed evidente che il Comune di Cabras, all’interno della Fondazione, non possa più essere rappresentato dal sindaco Andrea Abis. Chiedo che faccia un passo indietro e rassegni le proprie dimissioni dalla carica di consigliere del Cda e che si provveda alla nomina di un nuovo rappresentante del Comune”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it