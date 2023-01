Il Comune di Cagliari, con una ordinanza, ha reso note nuove misure urgenti per la sicurezza urbana nell’area delle scalette prospicienti la Chiesa di Sant’Eulalia.

In via sperimentale, sino al 31 maggio, dalle ore 22 alle ore 6, sarà vigente il divieto di consumo e di detenzione di bevande alcoliche e non alcoliche in qualunque tipo di contenitore, nonché il deposito degli stessi.

A disporlo il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, preso atto dei fenomeni di degrado che si verificano principalmente nelle ore notturne.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

