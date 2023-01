Verso le 10,45 di ieri si è introdotto all’interno del centro commerciale Oviesse di Cagliari via Dante, impossessandosi di vari capi di vestiario per un importo complessivo di circa 170 €. Ha poi tentato di allontanarsi superando l’uscita senza transitare dalla barriera delle casse ove avrebbe dovuto pagare l’acquisto, ma è stato bloccato dal personale addetto alla sicurezza. Finché è stato preso in consegna dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, intervenuti su richiesta della centrale operativa di via Nuoro, che aveva ricevuto la segnalazione da parte dei gestori del punto vendita.

Così, a seguito della querela formalizzata da un trentaquattrenne di Selargius, responsabile del punto vendita, i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato, un 42enne di Sestu, ben noto alle forze dell’ordine per vicende pregresse.

Agli stessi è stata restituita la refurtiva immediatamente recuperata all’esterno del centro commerciale.

