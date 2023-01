Dopo aver suonato il campanello, l’uomo si sarebbe scagliato sopra la donna ferendola a una mano con un coltello.

Il tragico episodio è avvenuto a Nuoro, in via Piemonte, dove il figlio della donna, mentre era al telefono, ha sentito le urla della madre ed è subito accorso.

Lo stesso ha avvisato immediatamente gli agenti del 113 che, una volta giunti sul posto, hanno fermato l’uomo che abita nello stesso edificio. Era nel suo appartamento, dove si era rintanato dopo aver compiuto l’efferato gesto.

Non si conoscono le ragioni che hanno spinto il vicino di casa ad aggredire la donna. È stato trovato in casa in stato confusionale e continuava a dire di voler uccidere le signora.

L’aggressore è stato arrestato per tentato omicidio e ora si trova nel carcere di Badu ‘e Carros.

