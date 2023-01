Iglesias è la tra le 12 destinazioni turistiche scelte da Slow Food Italia per il progetto Slow Food Travel. Lo fa sapere il sindaco Mauro Usai in un post sulla sua pagina Facebook.

“È proprio nei periodi più di bassa stagione turistica che bisogna impegnarsi maggioramente per ottenere poi il massimo risultato”, scrive il primo cittadino iglesiente. E aggiunge: “Ieri mattina abbiamo accolto nell’istituto Ipia Ferraris, diretto da Giusi Tartaglione, gli operatori del settore per una giornata di formazione diretta con il team di Slow Food Italia. Due giorni fa si è iniziato con un tour di Iglesias nei maggiori siti d’interesse”

“Il turismo di qualità si costruisce mettendo in rete tutti gli attori, pubblici e privati, per creare la destinazione turistica”, continua Usai. “Siti minerari, scuola, ristoratori e albergatori, tutti uniti verso un unico obbiettivo: creare sviluppo turistico sostenibile e lavoro stabile 365 giorni l’anno”, conclude.

Per Rossella Pisano, team leader del progetto di Slow Food Travel Sulcis Iglesiente e Cagliari: “Abbiamo voluto proporre un percorso emozionale, fatto di esperienza, buon cibo, cultura e bellezze naturali. Con l’obiettivo di promuovere una realtà molto importante come quella dell’Iglesiente, per “fare sistema” insieme ai produttori del territorio, agli operatori del settore e alle comunità locali”.

