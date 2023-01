Questa mattina, in conferenza stampa, parte dell’opposizione in Consiglio Regionale ha espresso le proprie perplessità sulla Finanziaria 2023 della giunta Solinas, al vaglio in questi giorni. La più dura nei giudizi la consigliera Laura Caddeo, in quota Demos.

“Speravo in scelte dettate dalla progettualità, in risposte concrete e immediate per i sardi. Nella nuova Finanziaria, la prima post Covid, la giunta Solinas ha disatteso le aspettative” ha spiegato la Caddeo. Facendo intendere che ora la battaglia sarà tutta sugli emendamenti.

Tra le proposte, ci sarà spazio per politiche di contrasto allo spopolamento, di supporto alla scuola e all’innovazione, al fabbisogno energetico e alla salvaguardia ambientale.

“Con le proposte migliorative che stiamo avanzando con i colleghi dell’opposizione, la legge di Bilancio saprà dare risposte adeguate ai sardi” ha concluso.

