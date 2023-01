Un urgente sos è stato lanciato dai commercianti di via Dettori, a Cagliari, dopo la chiusura per rischio crolli. Infatti non è stata chiarita una data per la riapertura delle attività commerciali. E molte famiglie, al momento, si trovano senza stipendio.

La richiesta di aiuti e ammortizzatori sociali per i dipendenti è stato lanciato nel corso di un incontro dei commercianti con gli assessori comunali.

“Le risorse del Comune sono limitate. Parlerò col sindaco per convocare una riunione di Giunta urgente. Chiederemo aiuto anche alla Regione” ha raccontato l’assessore alle Attività Produttive Alessandro Sorgia.

Di sicuro non c’è sicurezza sui tempi di riapertura della strada. “La prossima settimana comincerà il puntellamento dello stabile a rischio. A quel punto valuteremo”.

