Il capitano del Cagliari, Leonardo Pavoletti, si ferma per una distorsione alla caviglia. Il bomber cagliaritano starà fermo dieci giorni, in attesa di valutare appieno le condizioni fisiche. Un peccato per lui, visto il gran momento realizzativo vissuto fin qui con quattro gol nelle ultime sei partite.

In questi giorni, il tecnico Claudio Ranieri ha iniziato a valutare la soluzione ideale da affiancare a Gianluca Lapadula in attacco. Contro il Cittadella ci sarà spazio per una sola figura tra Luvumbo, Falco e Millico.

La sfida però è tra i primi due, con l’angolano favorito. Nel corso della conferenza stampa pre-partita, Ranieri probabilmente svelerà quale sarà la scelta finale.