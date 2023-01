Ruben Pili e la sua “Choco Gioia” si è aggiudicato il primo premio del concorso dedicato alla miglior Casetta di Natale a Cagliari. La decisione è avvenuta per la qualità delle decorazioni, la cura nell’esposizione, la coerenza con il tema delle festività e la qualità dei prodotti esposti.

La competizione ha coinvolto 40 casette e 44 espositori dei Mercatini tradizionali di Natale a Cagliari 2022, tra piazza Yenne e corso Vittorio Emanuele II.

Secondi a pari merito con 119 punti Alessio Murgia (XIO Lab), Federica Carta (Emerald), Romina Melis (Elfè) e Tania Aru (Margonia). Giacomo Melis (Sensazioni) terzo con 118 punti.

“Vi ringrazio tutti per le iniziative e il lavoro che fate ogni giorno”, ha scandito il sindaco Paolo Truzzu durante la cerimonia di premiazione a cui non è voluto mancare. “Grazie a voi, la città è più viva e attraente per i visitatori e i turisti”.

