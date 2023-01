Massimiliano Muretti, 52 anni, è il nuovo segretario generale della Cgil di Sassari. È stato eletto all’unanimità al termine del congresso territoriale, e subentra all’uscente Francesca Nurra.

Insieme con Muretti il congresso ha eletto come membri della segreteria Gavino Doppiu e Maria Teresa Sassu. La prima grana da affrontare per lui è l’allarme cassa integrazione per i lavoratori dell’aeroporto di Alghero.

“È un problema che deve essere affrontato non solo come vertenza dei lavoratori, ma di tutto il territorio. È la chiara evidenza che sta avvenendo qualcosa di grave e che è necessario unire le forze, non solo sindacali” ha dichiarato il neo segretario.



