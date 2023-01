Claudio Ranieri continua ad essere moderatamente soddisfatto dopo la vittoria ottenuta col Como sabato scorso. C’è infatti un tarlo che lo accompagna: se il suo Cagliari non cambia passo in trasferta, il percorso verso la promozione sarà più in salita.

“In casa abbiamo spesso fatto bene ma ora bisogna migliorare la media punti fuoricasa. Per stare nei primi due posti dobbiamo arrivare sui 67-69 punti. Per arrivarci dobbiamo fare circa 2,2 punti a partita e al momento fuori casa non abbiamo questa media” ha spiegato senza troppi giri di parole.

Un preoccupazione al momento è l’infortunio di Leonardo Pavoletti. Quanto cambierà il Cagliari? “Sul mercato ancora non faremo nulla. Vedremo come risponderà Pavo e poi ci adegueremo. Per il Cittadella sto valutando più soluzioni. Farò le mie scelte domani sera, prima della gara“.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it