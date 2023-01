E’ stata fermata sulla 554 mentre era la guida della propria autovettura in evidente stato di ebbrezza. Sottoposta a test alcolemico con l’etilometro, la donna non solo è risultata essere positiva, ma ha evidenziato il tasso alcolico record di 2,66 g per litro, cioè oltre cinque volte il massimo consentito.

Così ieri a Quartu Sant’Elena una sessantenne badante di origine straniera è stata denunciata in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica dai Carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia. La patente di guida le è stata ritirata mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca e affidata alla stessa donna con obbligo di non utilizzarla.

