Non si affitta a “extracomunitari”. È il messaggio riportato in un annuncio online per un appartamento in pieno centro a Cagliari.

I requisiti per poter diventare locatario è avere delle referenze, con cui si intende solitamente una buona busta paga e un contratto di lavoro regolare.

In alcuni casi si richiede anche il non avere figli o animali. Qui, invece, il proprietario si è spinto oltre – sebbene per legge la sua richiesta sia del tutto legittima – facendo storcere il naso a molti.

