La sua presenza per la prima e ultima serata del Festival di Sanremo 2023 era già stata annunciata, ma ora arriva una nuova importante rivelazione. Salmo canterà a bordo di Costa Smeralda, il “palco sul mare” realizzato ad hoc per l’evento musicale più atteso in Italia.

Insieme a lui saliranno anche Gué Pequeno, Fedez e Takagi & Ketra.

Durante ogni serata della manifestazione, un artista si esibirà sul palco della nave di crociera, posizionata proprio di fronte a Sanremo, a poche centinaia di metri dal Teatro Ariston.

“Ho letto che hanno annunciato che sarò sulla nave a Sanremo, mi esibirò. La cosa bella è che non posso spoilerare nulla di quello che farò perché non ho assolutamente idea di che cosa farò. Nel senso, non avendo singoli in promozione, so che farò una cosa solo per Sanremo, ma non l’ho ancora fatta” ha dichiarato il rapper milanese.

