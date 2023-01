Non c’è neve che tenga per Francesco Calledda, il camminatore di Aritzo conosciuto come Zigheddu. Nella mattinata di ieri ha sfidato il freddo inverno sulle montagne fonnesi.

Nonostante i suoi 84 anni, è salito in quota insieme ad alcuni amici che condividono con lui la passione per le lunghe camminate e per le escursioni.

Calledda è stato protagonista in tutte le più importanti maratone a livello internazionale e non solo: in Sardegna è conosciuto per i suoi grandi traguardi raggiunti nella camminata verso Nora andata e ritorno in occasione della Festa di Sant’Efisio.

Così anche per l’inizio della stagione invernale nell’Isola non è mancato a questo importante incontro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it