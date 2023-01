Sui suoi profili social, il sindaco Paolo Truzzu ha espresso il proprio desiderio di dare il via libera al nuovo stadio di Cagliari.

Un messaggio inviato al presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, per avviare lo sblocco dei fondi con la nuova Finanziaria.

“In questi giorni mister Ranieri ha ribadito un concetto che mi è molto caro: Cagliari (e la Sardegna, aggiungo) meritano uno stadio per non perdere l’occasione degli Europei 2032 di calcio” ha spiegato Truzzu.

Aggiungendo che sarebbe l’occasione “per consentire la rigenerazione di Sant’Elia e creare un insieme di opportunità per il quartiere, per garantire una casa al nostro Cagliari. A tutte le Istituzioni, al Presidente, alla Giunta e a tutti i consiglieri regionali: servono 50 milioni. Non lasciamoci sfuggire quest’opportunità. Cogliamola insieme”.

