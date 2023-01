Dalla Sardegna agli Usa per includere tutte le persone grazie all’energia della musica e dello sport. E’ questo l’obiettivo del progetto per disabili chiamato “Swim&Swing” fondato dal sardo Dario Masala.

Masala è attualmente all’università di Harvard, insieme ad alcuni testimonial d’eccezione come il nuotatore Filippo Magnini e la show girl Giorgia Palmas, per presentare il progetto e avviare l’iter per il riconoscimento scientifico.

Il progetto unisce l’inclusione tra disabilità, nuoto e musica. Negli ultimi anni Masala si è avvalso della collaborazione di personaggi della musica e dello spettacolo come il nuotatore Magnini e il bassista di Jovanotti, Saturnino.

