“Due cani di taglia media senza museruola attaccano di continuo animali tra i quali gatti ospitati nel Parco di Terramaini e nella zona di Sant’Elia a breve distanza dal Convento delle suore, dall’Ecocentro e dal giardino pubblico denominato Parco Jovanotti, tant’è che le persone che frequentano queste aree urbane con i loro bambini non si sentono al sicuro”.

E’ la denuncia del consigliere comunale Marcello Polastri, contenuta una segnalazione alla Asl Cagliari, al Servizio Veterinario di Sanità Animale, alla Polizia Locale del Comune di Cagliari. all Servizio gestione parchi e benessere animale del Comune di Cagliari, al Corpo Forestale e agli altri enti preposti

Questo il testo della segnalazione di Polastri:

Caso 1 parco comunale di Terramaini

“Trattasi di un cane ospitato in una vicina area privata, adiacente l’accesso del parco comunale, il quale molto spesso, sia di mattina e sia di sera, fuoriesce dal suo ricovero e si introduce dentro al parco comunale, rabbioso, in cerca di gatti da sbranare – scrive il consigliere comunale -. Sono già stati uccisi diversi gatti della locale colonia felina ospitata appunto tra le siepi del Parco comunale. Basterebbe dialogare con le signore che gestiscono le locali colonie feline per ricevere i dettagli del luogo nel quale sosta abitualmente il suddetto cane, e dal quale fuoriesce spesso, ogni giorno, per arrecare pericolo a gran velocità come se fossimo in una savana, attaccando dunque le sue prede predilette; fatto, questo, di non indifferente gravità e pericolo”.

Caso 2 cani liberi a Sant’Elia in zona Parco Jovanotti ed Ecocentro comunale

“Trattasi di una situazione già segnalata e nota alle forze dell’ordine, alla Polizia locale che in questo specifico caso è intervenuta 2 mesi fa – continua Polastri -. Il problema si sta ripetendo da una settimana ed il cane, tenuto evidentemente un modo “altalenante” da una coppia di ragazzi stranieri, esce dal suo ricovero abituale al calar del sole per poi attaccare e ammazzare a morsi, diversi gatti, sbranandoli, ma mostrandosi aggressivo anche con l’uomo, con i passanti. In entrambi i casi, i suddetti cani inferociti ed evidentemente abituati a simili azioni, andrebbero fermati e meglio custoditi. Se ne auspica il sequestro immediato in sinergia con chi di competenza e – in base alle normative vigenti – l’applicazione delle stesse.

Si resta in attesa di una Vs sollecita risposta, ed una possibile azione in sinergia, se necessario, con altre forze dell’ordine per eliminare detto reiterato pericolo per le persone e gli animali d’affezione dei cittadini Cagliaritani che frequentano i parchi di città”.

