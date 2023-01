Dopo tre mesi dal blitz dei carabinieri nelle campagne di Telti, il Gip del Tribunale di Tempio ha revocato il carcere per Gabriele Soro e Roberto Mecchia, entrambi accusati di detenzione di circa 2 tonnellate di marijuana.

Ora staranno agli arresti domiciliari.

Soro è il proprietario del capannone dove gli uomini dell’Arma hanno trovato la droga, mentre Mecchia è un imprenditore da tempo residente a Olbia, presente nell’azienda agricola al momento dell’arrivo dei carabinieri.

“I miei familiari non c’entrano nulla, non sapevano niente della marijuana” aveva affermato Soro in seguito all’arresto.

Mecchia, invece, ha sempre respinto l’accusa di far parte del gruppo che aveva in carico la marijuana arrivata a Telti, trasportata su camion frigo per la “sbocciolatura”. Dalle analisi dei carabinieri di Olbia è emersa la presenza di un principio attivo superiore al dieci per cento.

