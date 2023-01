Oggi in Cina si festeggia il “Capodanno lunare”. Per gli astri del gigante asiatico il 2023 corrisponde all’anno del coniglio.

Un anno che, secondo la simbologia, sarà ricco di prosperità, abbondanza, felicità e tanta fortuna. Il coniglio, infatti, è considerato un animale gentile, tranquillo, responsabile, che difficilmente si perde d’animo e insiste finché non trova una soluzione.

Per l’occasione non hanno perso tempo i giocatori del Cagliari Calcio, reduci di una importantissima vittoria in casa che, grazie alla nuova linfa vitale portata da mr Ranieri, sembrerebbe segnare l’inizio di una nuova fase. Fatta di sorrisi e abbracci. Quelli che mostrano i rossoblù in un post su Twitter con un augurio su tutti: “May the year of rabbit bring you luck, joy and happiness”.

Happy Lunar New Year! 🥳 pic.twitter.com/KjaYtpqQEZ — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) January 21, 2023

