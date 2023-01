Non una seconda partita all’altezza per Claudio Ranieri e il suo Cagliari. I rossoblù sono stati fermati infatti dal Cittadella in trasferta nonostante fossero in superiorità numerica.

Fedele al suo credo, però, il tecnico romano ha motivi per essere soddisfatto. “Avevo chiesto attenzione, e la buona notizia è non aver preso gol. L’importante è non prenderne. Poi noi li faremo”.

Però i gol non sono arrivati. C’è una spiegazione anche su questo. “Non abbiamo trovato spazi. Abbiamo fatto dei cross troppo centrali, e non siamo riusciti a vincere gli uno contro uno. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo sicuramente meno bene. Non siamo riusciti a creare ciò che serviva per vincerla”.

