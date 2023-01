Un ragazzo di 30 anni è finito in ospedale nella serata di ieri, sabato 21 gennaio, dopo essersi schiantato con l’auto contro un muretto. Il fatto è avvenuto a Carbonia.

Il giovane stava percorrendo via Stazione quando non si è accorto della nuova rotonda costruita recentemente ed è andato a finire contro la recinzione in muratura.

Fortunatamente le conseguenze non sono state particolarmente gravi: avrebbe riportato una lesione ad una gamba ed una ferita in volto. È stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 e una pattuglia dei carabinieri.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.il