Brutto stop per la Dinamo Sassari, che a Napoli perdono per 93-83. I padroni di casa hanno vinto sotto tutti i fronti, tirando con oltre il 60% dal campo e respingendo ogni tentativo di rimonta dei sassaresi.

Nella Dinamo si è sentita la mancanza di Robinson in regia. La squadra ha tentato di risalire per ben quattro volte da un ampio svantaggio, non riuscendovi.

La cosa buona è che il parziale di 17-4 nell’ultimo quarto ha consentito ai biancoblù di mantenere la differenza canestri del +17 dell’andata.

