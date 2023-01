Un 50enne è ricoverato in condizioni gravissime dopo che si è schiantato in auto contro il muro di una galleria sulla strada per San Teodoro. Le cause dell’incidente sono ancora in fase d’accertamento.

L’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere. La squadra dei Vigili del Fuoco, dopo averlo estratto dall’auto, lo ha consegnato ai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Subito dopo la corsa verso l’ospedale di Olbia: le condizioni sono molto critiche.

