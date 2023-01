Non è passato neanche un mese dalla foto postata dall’influencer Chiara Ferragni, dove si mostra in intimo sulla neve nelle Alpi di Siusi, che subito il nuovo trend è spopolato sui social.

Sono centinaia le foto postate da giovani instagrammer che si fanno immortalare in posa su un manto bianco in bikini o, appunto, in intimo, per restare il più possibile in linea con l’originale.

In Sardegna si è dovuto attendere un mese prima che arrivasse la neve. Ma ora che finalmente anche i nostri monti si sono imbiancati ecco spuntare le prime foto. Tra queste, quella di Sara Noisia, la prima “outdoor streamer” nell’Isola.

Si tratta di una categoria molto seguita su Twitch, il social del live streaming che piace tantissimo ai più giovani, dove gli utenti fanno delle dirette live in collegamento con centinaia di altri che seguono le loro “imprese”. Ma c’è di più: per seguire il proprio profilo preferito bisogna fare una donazione – in euro – oppure pagare un abbonamento mensile. Ecco allora che quella che sembrerebbe una “follia” fatta per farsi notare acquista un nuovo significato.

