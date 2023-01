Il rogo è divampato la scorsa notte in via Puccini, non lontano dal centro di Cabras, dove un’auto è andata in fiamme.

Ad allertare i Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, i residenti della zona che hanno sentito un forte odore di bruciato.

Presenti anche i carabinieri della locale Stazione che hanno avviato gli accertamenti. Non si esclude l’origine dolosa del gesto.

