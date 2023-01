E’ stato aggredito per strada da un uomo che lo ha insultato poi gli ha puntato un accendino sulla fronte. Dalla seguente colluttazione ha riportato delle lesioni ad una gamba che lo hanno costretto a ricorrere alla guardia medica. Brutta disavventura per il sindaco di Bonorva Massimo D’Agostino, che ha raccontato l’episodio su Facebook.

“Questa mattina sono strato aggredito in pieno centro urbano, a Bonorva, per motivazioni legate alla mia funzione di Sindaco.

Non è la prima volta che, io e i miei collaboratori, siamo fatti oggetto del disagio di questa persona, così come tanti altri cittadini di Bonorva.

Ho scritto a chiunque segnalando la pericolosità di questo individuo.

Ho scritto al Prefetto

Ho scritto alla Procura

Abbiamo depositato tantissime denunce in caserma.

Niente, nessuno ha fatto niente e nessuno fa niente.

Ora sono davvero stanco.

Ora sono arrivato al limite.

Io non posso continuare a prendere schiaffi e porgere l’altra guancia ma, al limite, io saprei arrangiarmi, ma non posso più permettere che i miei Collaboratori e i miei Cittadini siano messi in condizioni di rischio e debbano vivere nel terrore modificando la qualità della loro vita.

Qualcuno dovrà fare qualcosa altrimenti succederà l’irreparabile.

E’ già scritto.

A Bonorva si vive nel terrore aspettando le periodiche e immancabili “sclerate” di questa persona e in diversi sono stati già aggrediti, ma così non si può continuare.

Viviamo in un Paese in cui elementi di questa pericolosità possono tranquillamente circolare e terrorizzare chiunque e, anzi, sono tutelati in caso in cui un cittadino reagisca ma, se qualcuno non fa qualcosa, è chiaro che questa storia avrà conseguenze imprevedibili.

Una persona non può terrorizzare un intero paese!!!!

Io non ce la faccio davvero più”.