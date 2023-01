Il Cagliari continua a vagliare le migliori opzioni sul mercato invernale per rinforzare la rosa. Piuttosto importante il ruolo del difensore: con Goldaniga in uscita, ci sarà bisogno – numericamente – di coprire il buco.

Sono tre i nuovi profili che radio mercato dà in orbita rossoblù. Quello più concreto è quello di Koray Günter, 28enne centrale tedesco, al momento all’Hellas Verona. Tredici gare e un gol in Serie A quest’anno, starebbe seriamente prendendo in considerazione l’opportunità di uno sbarco in Sardegna dopo esser stato retrocesso nelle gerarchie gialloblù.

Più defilati Bianchetti e Magnani: profili sì adatti alla Serie B, ma che stuzzicano poco l’interesse e sul quale il Cagliari non sta lavorando.

Intanto il terzino sinistro Franco Carboni ha sostenuto questa mattina le visite mediche con il Monza. La sua avventura a Cagliari è finita dopo pochi mesi non esaltanti.

