Per scappare dopo il furto in un market di via Jenner, a Cagliari, ha morso la guardia giurata. La donna, 36 anni di Carbonia, è stata arrestata per rapina impropria.

I gestori del punto vendita hanno allertato subito la Polizia, che è intervenuta poco dopo l’accaduto con gli agenti della Squadra volante.

La donna aveva nascosto diverse confezioni di pile elettriche e si dirigeva verso l’uscita, quando è stata fermata da un vigilante e, per liberarsene, l’ha morso.

Dopo il processo per direttissima di ieri mattina, il giudice le ha concesso i termini a difesa: ora è tornata in libertà ma con l’obbligo di firma in attesa della prossima udienza.

Non sarebbe la prima volta che la 36enne viene arrestata per furti: in alcuni casi soltanto tentati, in appartamento, su un’auto e in un market.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it