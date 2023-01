Nel segno della cooperazione fra i popoli che lega l’Italia, la Sardegna e Cagliari al Senegal, questo pomeriggio il sindaco Paolo Truzzu ha ricevuto il ministro Issakha Diop, incaricato della prevenzione e gestione delle inondazioni.

Ospitato nelle sale di rappresentanza al secondo piano del Palazzo Civico di via Roma 145, all’incontro, che si inserisce nell’ambito del progetto “Reti al lavoro” e che si sta realizzando in Senegal con l’adesione della RAS, non è voluto mancare l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Marco Porcu.

“Sono molto lieto di tornare a Cagliari, una bella e ospitale città”, ha rimarcato il ministro Diop ricordando la visita in Municipio del 2019, quando come sindaco di Pikine Est aveva firmato un gemellaggio con il Comune.

Prima dell’arrivederci, il consueto scambio di doni e le foto di rito.

