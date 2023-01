Il nuovo stadio del Cagliari potrebbe perdere il treno per rientrare tra gli impianti che l’Italia proporrà per ospitare l’edizione 2032 degli Europei di Calcio.

Nonostante i tanti appelli, di recente anche quello del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, la Regione Sardegna non ha ancora inserito il finanziamento per la costruzione (circa 50 milioni di euro) nella nuova legge di bilancio.

Anche Claudio Ranieri e Gigi Riva si sono spesi per chiedere alle istituzioni regionali, ed in particolare al presidente Christian Solinas e al vicepresidente Giuseppe Fasolino, di sbloccare i fondi.

Ma finora la giunta di centrodestra ha nicchiato. Anzi, ha proprio dribblato la questione.

Entro metà febbraio, la pre-candidatura di Cagliari per Euro 2032 dovrà essere sostenuta dalla certezza che la Regione finanzierà il progetto. Se non dovesse esserci, verranno valutate altre opzioni che non coinvolgeranno il capoluogo isolano.

