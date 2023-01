Brutto incidente stradale a Olbia, verificatosi intorno alle 19. Due auto si sono scontrate tra di loro all’incrocio tra via Nervi e via De Nicola. Le cause sono in corso di accertamento.

Due persone sono rimaste ferite e trasportate urgentemente in ambulanza all’ospedale di Olbia.

Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle auto e la polizia locale per i rilievi.

