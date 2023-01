Filippo Tortu farà il proprio debutto stagionale in una specialità che non pratica da tre anni, i 60 metri indoor. L’attesissimo appuntamento si terrà domenica 29 gennaio, a Stoccolma, al Folksam GP.

L’ultima volta fu agli Assoluti 2020, quando vinse il titolo italiano con il tempo di 6”60.

“Abbiamo deciso di spezzare il ritmo degli allenamenti con una prima gara” ha detto il campione olimpico della 4×100, poco dopo il rientro dal raduno a Tenerife. “Non abbiamo lavorato in modo specifico sulla distanza corta ma credo sia importante, dopo molti mesi, testare le sensazioni in gara e fare un piccolo bilancio di come sta andando la preparazione. Poi valuteremo se fare altre indoor o concentrarci subito sulla stagione outdoor”.

Il velocista di origini sarde è già pronto a iniziare una nuova stagione con un obiettivo su tutti: fare bene ai Mondiali in Ungheria e cercare di rilanciare la staffetta, rimasta a secco l’anno passato.

A Stoccolma potrebbe correre per due volte, in batteria e finale, sfidando un parterre di avversari tutti europei, tra cui lo svedese Henrik Larsson ma anche il finlandese Samuli Samuelsson e il serbo Aleksa Kijanovic.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it