Ha chiuso dopo settanta anni di attività lo storico negozio di articoli sportivi Manos in via XX Settembre. Per anni, insieme ad altri esercizi commerciali cagliaritani, è stato un punto di riferimento per calciatori, giocatori di basket, amanti dell’atletica, delle arti marziali e dello sport in generale. Fino all’avvento di internet che, soprattutto nel periodo della Pandemia, ha indotto gli acquirenti degli articoli sportivi a fare sempre più spesso i loro acquisti in rete.

Manos è un altro negozio simbolo che sparisce dalla città.

