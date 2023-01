Continua la crociata fotografica dei Difensori della Natura Cagliari che da circa quattro anni pubblicano quotidianamente le foto del degrado di Cagliari sul fronte della gestione dell’immondezza. Stavolta le foto testimoniano la situazione disastrosa del quartiere di Sant’Elia.

“Non metto in dubbio che la città sia sporca anche perché ci sono alcuni cittadini incivili che non rispettano le regole – scrive il militante ambientalista Valerio Piga -. Detto questo, non concordo assolutamente con il Sindaco Truzzu e con il presidente della commissione Onnis, che continuano a ripetere che la situazione è nettamente migliorata in città e si son fatti “sforzi faraonici”. La gestione dei rifiuti attuata da questa giunta è fallimentare, è inutile negarlo. Avevano detto che la Tari sarebbe diminuita, invece ci son stati forti aumenti, sia per le famiglie che per gli esercizi commerciali”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it