Uscirà il 15 febbraio su Paramount + un nuovo reality dedicato all’amore dal titolo “Are You The One?”. Tra i partecipanti annunciati dalla rete c’è anche un sardo: si tratta del giovane imprenditore immobiliare cagliaritano Nicola Perra.

Il programma prevede la presenza di dieci uomini e dieci donne, tutti single, cercano i loro partner ideali. La coppia che risulterà essere quella perfetta e supererà tutti le sfide delle dieci puntate del programma, vincerà un montepremi di 200.000 euro.

A condurre lo show, trasmesso in versione originale in Italia con il sottotitolo Un esperimento d’Amore, ci sarà Luca Vezil, content creatore da oltre 1 milione di follower ed ex fidanzato di Valentina Ferragni.

